Несмотря на грубые нарушения всех правил: Россия заменит Украину на чемпионате мира

Сборная России по хоккею / Фото: Global Look Press
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил запрет на участие российских хоккейных сборных в международных соревнованиях. Таким образом, россияне смогут принять участие уже в следующем чемпионате мира, куда впервые за 20 лет вышла сборная Украины.
Это решение принято также на фоне того, что Федерация хоккея России официально и публично ведет работу на оккупированных территориях, о чем сообщает "Трибуна". А это прямое нарушение всех международных спортивных норм.
Что делает Федерация хоккея России на оккупированных территориях
Издание "Трибуна" опубликовало расследование, в котором проверило деятельность Федерации хоккея России на оккупированных территориях. Она даже не скрывает свою незаконную деятельность и публикует отчеты.
В частности, в сентябре 2025 года ФХР сообщала, что совместно с Международным детским центром "Артек" проводит тематические хоккейные мероприятия. Напомним, что "Артек" расположен в оккупированном Крыму.
В том же году и там же в Крыму, но теперь в Симферополе, ФХР проводила учебно-тренировочные сборы арбитров Республики Крым под руководством Антона Понамаренко, который является специалистом сочинского филиала ФХР.
Команда "Дизель" из оккупированного Луганска принимала участие в первенстве Южного федерального округа России среди юниоров до 18 лет 2008 года рождения. Важно, что эта же команда уже заявлена и на новый сезон.
Самое главное и самое возмутительное – это встреча первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга с главой так называемой ДНР Денисом Пушилиным. Летом 2026 года даже было подписано соглашение между "ДНР" и академией "Красная машина-юниор" о развитии детско-юношеского и массового хоккея в регионе.
Кроме того, ФХР еще и проводит любительские соревнования в оккупированном Донецке. В частности, там стартовал один из этапов Всероссийского чемпионата Ночной хоккейной лиги. А еще команды из оккупированных городов Украины заявлены на другие турниры под эгидой ФХР.
Почему Россия может заменить Украину на чемпионате мира по хоккею
Из-за решения суда в Лозанне Украина рискует остаться без чемпионата мира. Возвращение России в мировой хоккей будет означать, что ее восстановят в том же дивизионе, из которого ее исключили. А это значит, что Украине, возможно, снова придется выступать в дивизионе 1А.
Информацию об этом уже подтвердил президент Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон. Он сообщил, что россияне займут место украинцев на предстоящем чемпионате мира.
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