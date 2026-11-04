Динамо зв'язалося з колишнім тренером Барселони щодо роботи: відомі перші деталі

Київське Динамо нібито було зацікавлене в іспанському тренері Ернесто Вальверде. У ЗМІ з'явилася інформація, що український клуб контактував з екстренером Барселони.

Про спілкування Динамо та Вальверде повідомив український журналіст Михайло Співаковський на ютуб-каналі "ТаТоТаке".

Динамо готове витрачати 3 мільйони на тренера рівня Вальверде

Інсайдер розповів, що керівництво киян нібито було готове "виділити на тренера такого рівня" до 3 мільйонів на рік.

Однак Співаковський додав, що до зими Динамо тренуватиме польський спеціаліст Мацей Кендзьорек, який прийняв команду після відставки Ігоря Костюка.

Також журналіст спростував чутки, що столичний клуб може очолити головний тренер Касимпаші Емре Белезоглу.

Зверніть увагу! Вальверде відомий завдяки тренерській діяльності в Іспанії, де тренував такі клуби, як-от Барселона, Валенсія, Вільярреал та Атлетік Більбао. Баскський клуб наразі залишається останнім місцем роботи у кар'єрі 62-річного спеціаліста.

Динамо змінило тренера

У середині жовтня Динамо звільнило Костюка після поразки від Полісся у межах чемпіонату України. Кияни розгромно програли поєдинок, хоча майже весь матч провели у чисельній більшості.

Після цього Динамо очолив польський фахівець Мацей Кендзьорек. Раніше він працював асистентом Костюка та спеціалізувався на аналізі матчів і стандартах.

З новим наставником "біло-сині" виграли два матчі в межах УПЛ – проти Кудрівки та Кривбасу, але вилетіли з Кубка України, поступившись Шахтарю.