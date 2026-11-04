Динамо связалось с бывшим тренером Барселоны по поводу работы: стали известны первые подробности

Об общении Динамо и Вальверде сообщил украинский журналист Михаил Спиваковский на ютуб-канале "ТаТоТаке".

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Динамо готово тратить 3 миллиона на тренера уровня Вальверде

Инсайдер рассказал, что руководство киевлян якобы было готово "выделить на тренера такого уровня" до 3 миллионов в год.

Однако Спиваковский добавил, что до зимы Динамо будет тренировать польский специалист Мацей Кендзьорек, который принял команду после отставки Игоря Костюка.

Также журналист опроверг слухи о том, что столичный клуб может возглавить главный тренер Касымпаши Эмре Белезоглу.

Обратите внимание! Вальверде известен благодаря тренерской деятельности в Испании, где он тренировал такие клубы, как Барселона, Валенсия, Вильярреал и Атлетик Бильбао. Баскский клуб на данный момент остается последним местом работы в карьере 62-летнего специалиста.

Динамо сменило тренера

В середине октября Динамо уволило Костюка после поражения от Полесья в рамках чемпионата Украины. Киевляне разгромно проиграли матч, хотя почти всю игру провели в численном большинстве.

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После этого Динамо возглавил польский специалист Мацей Кендзьорек. Ранее он работал ассистентом Костюка и специализировался на анализе матчей и стандартных положениях.

С новым наставником "бело-синие" выиграли два матча в рамках УПЛ – против Кудровки и Кривбасса, но вылетели из Кубка Украины, уступив Шахтеру.