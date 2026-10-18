Черговим кривдником Динамо стало Полісся. Житомирський клуб здобув перемогу з рахунком 3:1, граючи в меншості з 5-ї хвилини, через що кияни прийняли ключове рішення, повідомляє сайт Динамо.

Яке рішення прийняв Суркіс

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс вирішив відправити тренера команди Ігоря Костюка у відставку.

До матчу наступного туру УПЛ проти Кудрівки команду в якості виконувача обов'язків головного тренера готуватиме Мацей Кендзьорек.

Раніше серед кандидатів на пост тренера Динамо фігурували Сергій Ребров та екснаставник Шахтаря. Нагадаємо, що Костюк очолив Динамо у листопаді 2025 року.

Як Костюк тренував Динамо

Після 9 турів чемпіонату динамівці розташувалися на 3 місці, відстаючи від лідера Шахтаря на 8 очок. Попередній сезон в УПЛ кияни завершили на четвертій сходинці. При цьому Ігор допоміг "біло-синім" здобути Кубок України.

В поточному ж сезоні Динамо рано вилетіло з єврокубків. Команда двічі програла ПАОКу в Лізі Європи, після чого поступилась Карабаху в Лізі конференцій.

Попередником Костюка в київському клубі був Олександр Шовковський. Раніше ми розповідали, де зараз легенда Динамо та чим займається після звільнення.