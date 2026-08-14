Кащук став п'ятим українцем, хто забив Динамо в єврокубках: повний список бомбардирів
Київське Динамо завершило виступи в єврокубках цього сезону. Підопічні Ігоря Костюка вилетіли з кваліфікації Ліги конференцій.
Кривдником "біло-синіх" став азербайджанський Карабах, де грає український вінгер Олексій Кащук. Він і став одним з тих, хто напряму долучився до вильоту Динамо, повідомляє 24 Канал.
Хто з українців забивав Динамо
Олексій забив киянам другий м'яч у матчі-відповіді та вписав своє ім'я у неприємний список для Динамо. Кащук став п'ятим українцем, який в єврокубках забивав київському клубу.
Першим це зробив Андрій Воронін у Лізі чемпіонів 2004/2005, коли виступав у складі Баєра. Тоді німецький клуб тріумфував з рахунком 4:2. Пізніше до списку долучився Валентин Слюсар.
Хавбек грав за Металіст, з яким Динамо перетнулось в 1/8 фіналу Кубка УЄФА 2008/2009. Валентин допоміг харків'янам виграти з рахунком 3:2, але далі все одно пройшли кияни.
Третім був Роман Яремчук, для якого Динамо є рідним клубом. Із киянами форвард грав у складі Бенфіки у групі Ліги чемпіонів 2021/2022 та допміг португальцям виграти 2:0.
Останнім до Кащука українським кривдником киян став Артем Довбик. Гравець тоді ще Роми реалізував пенальті в матчі прои Динамо на основному етапі Ліги Європи 2024/2025. Римляни виграли 1:0.
|
СЕЗОН
|
ТУРНІР
|
СТАДІЯ
|
ГРАВЕЦЬ
|
КОМАНДА
|
РАХУНОК
|
2004/2005
|
Ліга чемпіонів
|
група
|
Андрій Воронін
|
Баєр
|
2:4
|
2008/2009
|
Кубок УЄФА
|
1/8 фіналу
|
Валентин Слюсар
|
Металіст
|
2:3
|
2021/2022
|
Ліга чемпіонів
|
група
|
Роман Яремчук
|
Бенфіка
|
0:2
|
2024/2025
|
Ліга Європи
|
група
|
Артем Довбик
|
Рома
|
0:1
|
2026/2027
|
Ліга конференцій
|
3 кв. раунд
|
Олексій Кащук
|
Карабах
|
0:2
Як Динамо виступає цього сезону
Нагадаємо, що Динамо розпочало офіційні виступи цього сезону з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Там "біло-сині" розписали дві нульові нічиї проти румунської Універсітаті.
Пройти вдалось лише по пенальті. Але вже у другому раунді кияни двічі програли ПАОКу та вилетіли в Лігу конференцій. Перший матч 3-го кваліфікаційного раунду проти Карабаха завершився мінімальною перемогою киян (1:0).
Але азербайджанці взяли реванш у другій зустрічі (2:0). Що стосується УПЛ, то там Динамо вирвало перемогу над Вересом в компенсований час (2:1).