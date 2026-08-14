Виновником поражения "бело-синих" стал азербайджанский Карабах, в котором играет украинский вингер Алексей Кащук. Именно он стал одним из тех, кто непосредственно способствовал вылету Динамо, сообщает 24 Канал.

Кто из украинцев забивал Динамо

Алексей забил киевлянам второй гол в ответном матче и вписал свое имя в неприятный для Динамо список. Кащук стал пятым украинцем, забивавшим в еврокубках в ворота киевского клуба.

Первым это сделал Андрей Воронин в Лиге чемпионов 2004/2005, когда выступал в составе Байера. Тогда немецкий клуб одержал победу со счетом 4:2. Позже к списку присоединился Валентин Слюсар.

Полузащитник играл за Металлист, с которым Динамо встретилось в 1/8 финала Кубка УЕФА 2008/2009. Валентин помог харьковчанам выиграть со счетом 3:2, но дальше все равно прошли киевляне.

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Третьим был Роман Яремчук, для которого Динамо является родным клубом. Вместе с киевлянами нападающий играл в составе Бенфики в группе Лиги чемпионов 2021/2022 и помог португальцам выиграть 2:0.

Последним украинским соперником киевлян до Кащука стал Артем Довбик. Игрок, что еще выступал за Рому, реализовал пенальти в матче против Динамо на основном этапе Лиги Европы 2024/2025. Римляне выиграли 1:0.

СЕЗОН

ТУРНИР

ЭТАП

ИГРОК

КОМАНДА

СЧЕТ

2004/2005

Лига чемпионов

группа

Андрей Воронин

Байер

2:4

2008/2009

Кубок УЕФА

1/8 финала

Валентин Слюсар

Металлист

2:3

2021/2022

Лига чемпионов

группа

Роман Яремчук

Бенфика

0:2

2024/2025

Лига Европы

группа

Артем Довбик

Рома

0:1

2026/2027

Лига конференций

3-й раунд

Алексей Кащук

Карабах

0:2

Как Динамо выступает в этом сезоне

Напомним, что Динамо начало официальные выступления в этом сезоне с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Там "бело-синие" сыграли две нулевые ничьи против румынской Университати.

Пройти удалось только по пенальти. Но уже во втором раунде киевляне дважды проиграли ПАОКу и вылетели в Лигу конференций. Первый матч 3-го квалификационного раунда против Карабаха завершился минимальной победой киевлян (1:0).

Но азербайджанцы взяли реванш во второй встрече (2:0). Что касается УПЛ, то там Динамо вырвало победу над Вересом в компенсированное время (2:1).