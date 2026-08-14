Кривдником "біло-синіх" став азербайджанський Карабах, де грає український вінгер Олексій Кащук. Він і став одним з тих, хто напряму долучився до вильоту Динамо, повідомляє 24 Канал.

Хто з українців забивав Динамо

Олексій забив киянам другий м'яч у матчі-відповіді та вписав своє ім'я у неприємний список для Динамо. Кащук став п'ятим українцем, який в єврокубках забивав київському клубу.

Першим це зробив Андрій Воронін у Лізі чемпіонів 2004/2005, коли виступав у складі Баєра. Тоді німецький клуб тріумфував з рахунком 4:2. Пізніше до списку долучився Валентин Слюсар.

Хавбек грав за Металіст, з яким Динамо перетнулось в 1/8 фіналу Кубка УЄФА 2008/2009. Валентин допоміг харків'янам виграти з рахунком 3:2, але далі все одно пройшли кияни.

Третім був Роман Яремчук, для якого Динамо є рідним клубом. Із киянами форвард грав у складі Бенфіки у групі Ліги чемпіонів 2021/2022 та допміг португальцям виграти 2:0.

Останнім до Кащука українським кривдником киян став Артем Довбик. Гравець тоді ще Роми реалізував пенальті в матчі прои Динамо на основному етапі Ліги Європи 2024/2025. Римляни виграли 1:0.

СЕЗОН ТУРНІР СТАДІЯ ГРАВЕЦЬ КОМАНДА РАХУНОК 2004/2005 Ліга чемпіонів група Андрій Воронін Баєр 2:4 2008/2009 Кубок УЄФА 1/8 фіналу Валентин Слюсар Металіст 2:3 2021/2022 Ліга чемпіонів група Роман Яремчук Бенфіка 0:2 2024/2025 Ліга Європи група Артем Довбик Рома 0:1 2026/2027 Ліга конференцій 3 кв. раунд Олексій Кащук Карабах 0:2

Як Динамо виступає цього сезону

Нагадаємо, що Динамо розпочало офіційні виступи цього сезону з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Там "біло-сині" розписали дві нульові нічиї проти румунської Універсітаті.

Пройти вдалось лише по пенальті. Але вже у другому раунді кияни двічі програли ПАОКу та вилетіли в Лігу конференцій. Перший матч 3-го кваліфікаційного раунду проти Карабаха завершився мінімальною перемогою киян (1:0).

Але азербайджанці взяли реванш у другій зустрічі (2:0). Що стосується УПЛ, то там Динамо вирвало перемогу над Вересом в компенсований час (2:1).