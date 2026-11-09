Трамп випустив ролик, де бійці UFC б’ють журналістів

Президент США Дональд Трамп продовжує публічно розвивати власну ідею щодо призначення очільника UFC Дейни Вайта на посаду в Білому домі. Голова держави опублікував дивне відео.

Трамп продовжує "підігрівати" розмови про пошуки нового прессекретаря Білого дому. Це він зробив в одному зі своїх відео у соцмережах, пише 24 Канал.

Чим Трамп здивував публіку

Президент США, який раніше запропонував важливе державне крісло президенту ММА-ліги Дейні Вайту, опублікував анімаційний відеоролик.

За сюжетом Вайт постає в ролі прессекретаря Білого дому і наказує бійцям побити журналістів. На представників преси починають нападати Хабіб Нурмагомедов, Іслам Махачев, Аманда Нуньєс та інші відомі спортсмени.

Знайшлось місце у згенерованому за допомогою ШІ ролику також і важковаговику Джошу Хокіту, який раніше публічно ображав колишню першу леді США Мішель Обаму. Анімація відтворює попередні слова Хокіта.

Як Дейна Вайт відреагував на пропозицію Трампа

За інформацією CNN, президент UFC відмовився очолити пресслужбу Білого дому. Водночас один із помічників американського лідера пояснив журналістам, що пропозиція Трампа була жартом.

Зазначимо, що минулого місяця президент США призначив на цю посаду консервативну коментаторку Кеті Захарію, але її звільнили через 5 днів після невдалого брифінгу та звинувачень у підробленні адвокатської ліцензії.