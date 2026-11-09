Трамп выпустил ролик, в котором бойцы UFC бьют журналистов

Трамп продолжает "подгревать" разговоры о поиске нового пресс-секретаря Белого дома. Об этом он заявил в одном из своих видео в соцсетях, пишет 24 Канал.

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Почему Трамп удивил публику

Президент США, который ранее предложил важный государственный пост -президенту ММА-лиги Дэйни Уайту, опубликовал анимационный видеоролик.

По сюжету Уайт выступает в роли пресс-секретаря Белого дома и приказывает бойцам побить журналистов. На представителей прессы начинают нападать: Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Аманда Нуньес и другие известные спортсмены.

В ролике, сгенерированном с помощью ИИ, нашлось место и тяжеловесу Джошу Хокиту, который ранее публично оскорблял бывшую первую леди США Мишель Обаму. Анимация воспроизводит предыдущие слова Хокита.

Как Дейна Уайт отреагировал на предложение Трампа

По информации CNN, президент UFC отказался возглавить пресс-службу Белого дома. В то же время один из помощников американского лидера пояснил журналистам, что предложение Трампа было шуткой.

Отметим, что в прошлом месяце президент США назначил на эту должность консервативную комментаторшу Кэти Захарию, но ее уволил через 5 дней после неудачного брифинга и обвинений в подделке адвокатской лицензии.