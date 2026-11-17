Гучний вечір боксу за участю Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа опинився під загрозою змін. Один із поєдинків андеркарду несподівано втратив учасника.

Непереможний Джей Опетая відмовився виходити на ринг проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Про відмову австралійського боксера повідомив авторитетний американський журналіст та інсайдер Ден Рафаель на своїй сторінці в соцмережі Х.

Опетая знявся з бою проти Вайлдера

Поєдинок між Джеєм Опетаєю та Деонтеєм Вайлдером мав відбутися 11 грудня в андеркарді протистояння Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Причини рішення австралійця наразі невідомі.

Організатори поки не планують переносити зустріч на іншу дату. Натомість вони вже розглядають кандидатів, які могли б замінити Опетаю та врятувати бій для американського боксера.

Варто зазначити, що Опетая є непереможним чемпіоном світу за версіями The Ring і Zuffa Boxing. Востаннє він виходив на ринг у вересні, коли здолав Ноеля Мікаеляна технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Вайлдер може отримати реванш із Чісорою

Одним із найімовірніших варіантів заміни Опетаї називають британця Дерека Чісору. Цікаво, що він уже зустрічався з Вайлдером у квітні цього року.

Тоді американський боксер здобув перемогу над британцем роздільним рішенням суддів після 12 раундів напруженого протистояння. Тепер організатори можуть спробувати домовитися про реванш, який став би гідною заміною скасованому поєдинку.

Раніше український боксер Олександр Усик планував завершити професійну кар'єру гучним протистоянням із Деонтеєм Вайлдером. Однак домовитися про організацію бою поки не вдалося.