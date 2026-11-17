Непобедимый Джей Опетая отказался выходить на ринг против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Об отказе австралийского боксера сообщил авторитетный американский журналист и инсайдер Дэн Рафаэль на своей странице в социальной сети Х.

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Опетая снялся с боя против Уайлдера

Поединок между Джеем Опетаей и Деонтеем Уайлдером должен был состояться 11 декабря в андеркарде противостояния Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Причины решения австралийца пока неизвестны.

Организаторы пока не планируют переносить встречу на другую дату. Зато они уже рассматривают кандидатов, которые могли бы заменить Опетаю и спасти бой для американского боксера.

Стоит отметить, что Опетая является непобежденным чемпионом мира по версиям The Ring и Zuffa Boxing. Последний раз он выходил на ринг в сентябре, когда одолел Ноэля Микаеляна техническим нокаутом в девятом раунде.

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Уайлдер может получить реванш с Чисорой

Одним из наиболее вероятных вариантов замены Опетаи называют британца Дерека Чисору. Интересно, что он уже встречался с Уайлдером в апреле этого года.

Тогда американский боксер одержал победу над британцем раздельным решением судей после 12 раундов напряженного противостояния. Теперь организаторы могут попытаться договориться о реванше, который стал бы достойной заменой отмененному поединку.

Ранее украинский боксер Александр Усик планировал завершить профессиональную карьеру громким поединком с Деонтеем Уайлдером. Однако договориться об организации боя пока не удалось.