Крок назустріч росіянці: Еліна Світоліна на характері пройшла у третє коло на US Open

У США продовжується останній тенісний турнір серії Grand Slam цього року. Увага українців на US Open особливо прикута до жіночого змагання.

В одиночному розряді стартували аж семеро наших співвітчизниць. Найбільші надії на успіх покладені на першу ракетку України Еліну Світоліну, повідомляє 24 Канал.

Кого пройшла Світоліна

У першому колі одеситка показала впевнену гру та без особливих проблем пройшла аргентинку Солану Сьєрру (6:1, 6:2). Наступна опонентка українки була приблизно такого ж рівня.

Мова про одну з найкращих тенісисток Австралії Майю Джоїнт. Дівчина посідає 72 місце в рейтингу WTA. Це була перша її зустріч з Еліною, натомість цьго року Джоїнт вже обігрувала Юлію Стародубцеву в Торонто.

Зрештою Світоліна змогла досягти успіху, але гра вийшла непростою. Еліна впевнено взяла перший сет та вела з рахунком 4:1 по геймах у другому. Проте Майя легко не здалась.

Еліна Світоліна – Майя Джоїнт 6:2, 6:7, 6:4

Австралійка витягнула сет на тайбрейк, де взяла гору над українкою. Все вирішилось у третьому сеті, де Еліна скористалась двома брейками та довела справу до своєї перемоги.

Таким чином, Світоліна стала другою українкою, яка вийшла в 1/16 фіналу на US Open. Раніше Марта Костюк змогла обіграти Слоан Стівенс, яка раніше вже вигравала американський турнір Grand Slam.

Огляд матчу Еліна Світоліна – Майя Джоїнт: дивитися відео

Наступними опонентками дівчат стануть "нейтральні" росіянки. Світоліна зійдеться із Анною Калінською, тоді як на Костюк чекає бій проти Катерини Александрової.

Нагадаємо, що на змаганні також продовжують виступи Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева. До слова, легендарний Новак Джокович зазнав історичного провалу на US Open.