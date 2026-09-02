Вперше ім’я Марти Костюк гучно залунало в українському інформаційному просторі у січні 2017-го, коли 14-річна вихованка київського клубу "Антей", що у Святошинському районі столиці, приїхала на юніорський Australian Open. Про те, який виглядала Марта Костюк, коли ми про неї дізнались, розповідає 24 Канал.

Коли Марта Костюк здійснила перші сенсації

У січні 2017-го Костюк не була загадкою для експертів. Тоді Марта отримала доволі високе 11-е місце посіву, але уже після виходу до вирішальних етапів турніру не була фавориткою.

Спочатку Марта здолала нинішню другу ракетку світу Олену Рибакіну, а у фіналі її суперниця, швейцарка Ребека Масарова, була майже на три роки старшою та очолювала світовий рейтинг юніорок. Українці це не завадило – 7:5, 1:6, 6:4 і титул для Костюк.

Огляд фіналу юніорського Australian Open-2017: дивіться відео

Після гри кар’єри спортсменок пішли дещо іншим шляхом. Масарова, на жаль, отримала чимало важких травм та наразі посідає 180 місце у рейтингу WTA.

Чим займалась Костюк окрім тенісу

Талановита українка починала шлях у спорті не лише з тенісу. Про це Марта розповідала у інтерв’ю "Главкому".

Акробатикою почала займатися випадково. Спочатку батьки повели на заняття мою старшу сестру. Мені там дуже сподобалося. Я була непосидюча, а там був батут, великий зал, турніки. З вересня відкрилася група для чотирьохрічних, і мама віддала мене туди. Так, свого часу акробатикою я займалася більше, ніж тенісом, але все одно знала, що займатимуся в подальшому тенісом. Коли мені виповнилося 10, вирішила повністю зосередитися на тенісі,

– розповідала Марта

Марта Костюк під час занять акробатикою / Фото btu.org.ua

Коли Марта Костюк почала вигравати у тенісі

Віковий період після повноцінного переходу у теніс та до перших великих успіхів не має достатнього висвітлення.

Однак, уже у 2015-му Марта здобула перемогу на турнірі Junior Orange Bowl у Флориді серед гравчинь віком до 14 років.

Підліткові світлини Марти Костюк / Фото з інстаграму Марти Костюк / Les Petits As

Життя юної Костюк у той час було наповнено типовою рутиною для для успішного професійного гравця. Перемоги на турнірах, вільний час з тенісними подругами (Дарія Снігур грає на професійному рівні та входить у топ-100 світового рейтингу – 24 Канал), зустріч з провідними тенісистами світу в одній європейських академій.

У якому статусі Костюк зустріла 18-річчя

Повноліття для Марти настало у розпал коронавірусної пандемії – 28 червня 2022 року. Можливо саме всесвітній локдаун дав українці нагоду провести важливий день на рідній землі. Особисте свято Костюк відзначила у Львові.

Марта Костюк на 18-й день народження / Фото з інстаграм Марти Костюк

Тоді тенісистка посідала 141 місце світової класифікації. Кілька вдалих виступів у другій половині того року дали Марті дебют у топ-100.

Кар’єра Марти Костюк у 2026-му

Українка уже кілька разів побила власний рекорд у рейтингу. Наразі вона посідає 11-ту сходинкою, а до поточного року її найкращим досягненням було 18-е місце.

У 2026 році Костюк виграла перший турнір серії WTA 1000, який здобула у Мадриді. Згодом виходила у півфінали Grand Slam – Ролан Гаррос та Вімблдону.

На US Open її найкращим досягненням є четверте коло тогорічного турніру. Аби туди пробитись і тепер киянка має здолати переможницю матчу між австралійкою Кімберлі Біррелл та "нейтральною" росіянкою Катериною Александровою.