Впервые имя Марты Костюк громко прозвучало в украинском информационном пространстве в январе 2017 года, когда 14-летняя воспитанница киевского клуба "Антей", расположенного в Святошинском районе столицы, приехала на юниорский Australian Open. О том, как выглядела Марта Костюк, когда мы о ней узнали, рассказывает 24 Канал.

Когда Марта Костюк совершила первые сенсации

В январе 2017 года Костюк не была загадкой для экспертов. Тогда Марта получила довольно высокое 11-е место в посеве, но уже после выхода в решающие этапы турнира не была фавориткой.

Сначала Марта одолела нынешнюю вторую ракетку мира Елену Рыбакину, а в финале ее соперница, швейцарка Ребека Масарова, была почти на три года старше и возглавляла мировой рейтинг юниорок. Украинке это не помешало – 7:5, 1:6, 6:4 и титул для Костюк.

Обзор финала юниорского Australian Open-2017: смотрите видео

После этого матча карьеры спортсменок пошли по несколько иному пути. Масарова, к сожалению, получила немало тяжелых травм и сейчас занимает 180-е место в рейтинге WTA.

Почему занималась Костюк помимо тенниса

Талантливая украинка начинала свой путь в спорте не только с тенниса. Об этом Марта рассказывала в интервью "Главкому".

Акробатикой начала заниматься случайно. Сначала родители отвели на занятия мою старшую сестру. Мне там очень понравилось. Я была непоседливой, а там был батут, большой зал, турники. С сентября открылась группа для четырехлетних, и мама отдала меня туда. Так, в свое время я занималась акробатикой больше, чем теннисом, но все равно знала, что в дальнейшем буду заниматься теннисом. Когда мне исполнилось 10 лет, я решила полностью сосредоточиться на теннисе,

– рассказывала Марта

Марта Костюк во время занятий акробатикой / Фото btu.org.ua

Когда Марта Костюк начала побеждать в теннисе

Период после полноценного перехода в теннис и до первых больших успехов недостаточно освещен.

Однако уже в 2015 году Марта одержала победу на турнире Junior Orange Bowl во Флориде среди теннисисток в возрасте до 14 лет.

Подростковые фотографии Марты Костюк / Фото из инстаграма Марты Костюк / Les Petits As

Жизнь юной Костюк в то время была наполнена типичной рутиной для успешного профессионального игрока. Победы на турнирах, свободное время с подругами-теннисистками (Дария Снигур играет на профессиональном уровне и входит в топ-100 мирового рейтинга – 24 Канал), встречи с ведущими теннисистами мира в одной из европейских академий.

В каком статусе Костюк встретила 18-летие

Совершеннолетие для Марты наступило в разгар коронавирусной пандемии – 28 июня 2022 года. Возможно, именно всемирный локдаун дал украинке возможность провести этот важный день на родной земле. Личный праздник Костюк отметила во Львове.

Марта Костюк на 18-й день рождения / Фото из инстаграма Марты Костюк

Тогда теннисистка занимала 141-е место в мировом рейтинге. Несколько удачных выступлений во второй половине того года позволили Марте дебютировать в топ-100.

Карьера Марты Костюк в 2026 году

Украинка уже несколько раз побила собственный рекорд в рейтинге. Сейчас она занимает 11-е место, а до этого года ее лучшим достижением было 18-е место.

В 2026 году Костюк выиграла первый турнир серии WTA 1000, который состоялся в Мадриде. Впоследствии она выходила в полуфиналы турниров Большого шлема – "Ролан Гаррос" и "Уимблдон".

На US Open ее лучшим достижением является четвертый раунд прошлогоднего турнира. Чтобы пробиться туда и сейчас, киевлянка должна обыграть победительницу матча между австралийкой Кимберли Биррелл и "нейтральной" россиянкой Екатериной Александровой.