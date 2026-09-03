В одиночном разряде выступили целых семь наших соотечественниц. Наибольшие надежды на успех возлагаются на первую ракетку Украины Элину Свитолину, сообщает 24 Канал.

Кого обыграла Свитолина

В первом круге одесситка показала уверенную игру и без особых проблем обыграла аргентинку Солану Сьерру (6:1, 6:2). Следующая соперница украинки была примерно такого же уровня.

Речь идет об одной из лучших теннисисток Австралии Майе Джойнт. Девушка занимает 72-е место в рейтинге WTA. Это была ее первая встреча с Элиной, зато в этом году Джойнт уже обыгрывала Юлию Стародубцеву в Торонто.

В итоге Свитолина смогла одержать победу, но игра оказалась непростой. Элина уверенно взяла первый сет и вела со счетом 4:1 по геймам во втором. Однако Майя легко не сдалась.

Элина Свитолина – Майя Джойнт 6:2, 6:7, 6:4

Австралийка дотянула сет до тай-брейка, где одержала верх над украинкой. Все решилось в третьем сете, где Элина воспользовалась двумя брейками и довела дело до своей победы.

Таким образом, Свитолина стала второй украинкой, вышедшей в 1/16 финала US Open. Ранее Марта Костюк смогла обыграть Слоан Стивенс, которая ранее уже выигрывала американский турнир Grand Slam.

Обзор матча Элина Свитолина – Майя Джойнт: смотреть видео

Следующими соперницами девушек станут "нейтральные" россиянки. Свитолина встретится с Анной Калинской, а Костюк предстоит поединок с Екатериной Александровой.

Напомним, что на турнире также продолжают выступления Александра Олейникова и Юлия Стародубцева. К слову, легендарный Новак Джокович потерпел исторический провал на US Open.