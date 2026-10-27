"Все вийшло з-під контролю": Монфіс зробив нову тривожну заяву про розлучення зі Світоліною

В історії про раптове припинення стосунків тенісистів Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса з'являється все більше деталей. Француз відверто розповів, як розлучення вплинуло на його стан та завершення професійної кар'єри.

Як і здогадувалась тенісна спільнота, саме сімейні перипетії змусили Гаеля відмовитися від запланованого красивого прощання зі спортом на Мастерсі в Парижі. Монфіс відчув на собі як психологічні, так і фізичні наслідки того, що сталося, пише 24 Канал.

Гаель Монфіс страждає через розлучення

Француз розповів, що його розрив з Еліною Світоліною є дуже і дуже болісним, і нагадав, що є вразливою людиною.

Гаель зазначив, що він не може нормально тренуватися, його психологічний стан залишає бажати кращого, він гірше харчується і навіть звичні речі даються набагато важче.

Коли тобі боляче, дивитися в майбутнє здається просто неможливим. З віком результати й так стають гіршими, а якщо до цього додаються ще й психологічні проблеми – для мене це перетворилося на завдання, яке практично неможливо виконати,

– пояснив Монфіс потребу достроково повісити ракетку на цвях.

Що Монфіс сказав про Світоліну

Француз додав, що їхня ситуація з Еліною вийшла з-під контролю, але він все одно вважає українку неймовірною людиною і поважає її рішення завершити їхні стосунки.

Еліна не мала жодних поганих намірів – у неї є власні почуття, власні внутрішні переживання. Ми залишаємося дуже близькими людьми: у нас є маленька донька, ми ставимося одне до одного з величезною повагою і багато спілкуємося,

– захистив свою колишню партнерку Монфіс.

Гаель наголошує, що вони проявили повагу одне до одного, будучи чесними та разом ухваливши рішення. Тенісист запевнив, що жодної ворожнечі у колишній парі немає, і наголосив, що заради доньки вони все одно залишаються сім'єю.