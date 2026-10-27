"Все вышло из-под контроля": Монфис сделал новое тревожное заявление о разводе со Свитолиной

Как и предполагало теннисное сообщество, именно семейные обстоятельства заставили Гаэля отказаться от запланированного красивого прощания со спортом на Мастерсе в Париже. Монфис ощутил на себе как психологические, так и физические последствия того, что произошло, пишет 24 Канал.

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Гаэль Монфис страдает из-за развода

Француз рассказал, что его разрыв с Элиной Свитолиной очень и очень болезнен, и напомнил, что он уязвимый человек.

Гаэль отметил, что не может нормально тренироваться, его психологическое состояние оставляет желать лучшего, он хуже питается, и даже привычные вещи даются ему гораздо тяжелее.

Когда тебе больно, смотреть в будущее кажется просто невозможным. С возрастом результаты и так ухудшаются, а если к этому добавляются еще и психологические проблемы – для меня это превратилось в задачу, которую практически невозможно выполнить– объяснил Монфис свою необходимость досрочно повесить ракетку на гвоздь.

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Что Монфис сказал о Свитолиной

Француз добавил, что их ситуация с Элиной вышла из-под контроля, но он все равно считает украинку невероятным человеком и уважает ее решение завершить их отношения.

У Элины не было никаких злых намерений – у нее есть свои чувства, свои внутренние переживания. Мы остаемся очень близкими людьми: у нас есть маленькая дочь, мы относимся друг к другу с огромным уважением и много общаемся– защитил свою бывшую партнершу Монфис.

Гаэль подчеркивает, что они проявили уважение друг к другу, будучи честными и совместно приняв решение. Теннисист заверил, что никакой вражды в бывшей паре нет, и подчеркнул, что ради дочери они все равно остаются семьей.