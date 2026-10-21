Відомо, у який спосіб Світоліна повідомила Монфіса про розлучення

Гаель Монфіс вирішив достроково завершити кар’єру після звістки від дружини. Намір Світоліної шокував французького спортсмена.

Еліна Світоліна повідомила Гаеля Монфіса про намір розлучитися телефоном. Про це повідомило французьке видання L'Équipe.

Як Монфіс дізнався про закінчення подружнього життя

Французька преса зазначає, що у той момент 40-річний тенісист перебував за місцем проживання та займався сімейними справами.

Це сталося наприкінці вересня, коли Монфіс перебував удома в Дубаї разом із їхньою донькою Скай, а Світоліна вже поїхала на серію турнірів до Китаю. Після цього дзвінка Монфіс був сильно шокований і майже одразу вирішив достроково завершити кар’єру,

– йдеться у повідомленні.

Джерело додає, що уже 5 жовтня француз викреслив себе з антидопінгових списків. У планах Монфіса було провести прощальні матчі на домашніх кортах у Ліоні й паризькому "Мастерсі". Проте ці плани були скасовані після того, як Гаель офіційно втратив право змагатися на турнірах ATP.

Що відомо про розрив пари Світоліної та Монфіса

Нагадаємо, у понеділок, 19 жовтня, Світоліна повідомила у своєму інстаграмі про розлучення з Монфісом.

Тенісистка акцентувала на впливі російсько-української війни на свій емоційний стан у стосунках з французом. У 2021 році після двох років стосунків пара одружилася.

У жовтні 2022 року в українки та француза народилася донька Скай.