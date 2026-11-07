Колишній чоловік Світоліної знайшов собі нове заняття після завершення кар'єри

На тлі драми в особистому житті Гаель Монфіс достроково завершив професійні виступи, так і не провівши належним чином прощального матчу. Проте довго без роботи французький спортсмен не залишався.

Життя колишнього чоловіка Еліни Світоліної і надалі буде пов'язане з тенісом. Тепер він буде допомагати здобувати перемоги новому поколінню гравців, пише 24 Канал.

Нова роль Монфіса у тенісі

40-річний Гаель Монфіс стане новим капітаном збірної Франції, замінивши на цій посаді іншого легендарного для країни тенісиста Поля-Анрі Матьє.

Для мене величезна гордість стати капітаном збірної Франції. Це означає для мене дуже багато. Я хочу створити справжній командний проект та наростити темп, який дозволить нам разом вигравати титули,

– зазначив Монфіс після призначення.

Першим завданням Монфіса у його новій ролі стане повернення Франції до фінальної частини Кубка Девіса. Цьогоріч "Ле Бльо" провалилися, не зумівши подолати кваліфікацію. У матчевій зустрічі за вихід до вісімки найкращих вони поступилися 1:3 збірній Канади.

Як Гаель Монфіс переживає розрив зі Світоліною

Француз публічно зізнався, що розлучення стало для нього дуже болісним досвідом. Проте він і надалі вважає українську тенісистку своєю сім'єю, адже вони разом виховують доньку Скай.

Саме єдиній дитині Гаель Монфіс присвятив промову під час прощальної церемонії, яку йому влаштували на Мастерсі у Парижі.