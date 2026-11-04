Монфіс після розриву зі Світоліною зробив прощальну заяву, вперше звернувшись до дочки Скай

У мережі X опублікувати запис виступу колишньої шостої ракетки світу. У ньому Гаель багато говорив не про розрив шлюбу з українкою, а про їхню доньку Скай.

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Монфіс завершив кар'єру присвятою доньці

На корті з мікрофоном Гаель Монфіс сказав, що чотирирічна Скай хотіла, щоб він про неї згадав. Мовляв, він замало говорить про неї, хоча їй це дуже важливо.

Якось вона запитала, чому люди підходять до мене привітатися. Я пояснив, що це тому, що тато – добра людина, і їй також варто бути доброю. Вона відповіла, що теж хоче такою стати– зворушливо розповів Монфіс.

Він додав, що їхня з Еліною Світоліною донька також хоче стати чемпіонкою. При чому спершу Скай заявляла, що буде чемпіонкою в усьому, потім погодилася стати найкращою у розмовах, а зрештою зосередилася на тенісі.

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Зірковий батько запевнив її, що не сумнівається у здібностях доньки. І навіть присвятив їй заключний етап своєї кар'єри, згадавши також, що саме 3 листопада вісім років тому розпочалися їхні стосунки зі Світоліною.

Донечко, твій тато був тенісистом і дуже любив цю гру. Я виріс у Парижі, де мав неймовірну підтримку вболівальників. Щиро сподіваюся, що ти станеш чемпіонкою в усьому, чого сама забажаєш. І дуже хочу, щоб одного дня ти змогла зіграти тут, у Парижі– емоційно завершив спіч Монфіс.

Що відомо про розлучення Світоліної і Монфіса

Пара пояснила раптовий розрив тим, що Еліна більше не почувалася щасливою і потребувала пошуку самої себе.

Монфіс зізнався, що вони з українкою вже тривалий час не разом. При цьому Еліна і Гаель мають намір зберігати шанобливі сімейні відносини заради доньки Скай.

Через важке розлучення Монфіс достроково завершив виступи на профі-турнірах, хоча збирався спробувати свої сили востаннє на Мастерсі в Парижі.