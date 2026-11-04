Монфис после разрыва со Свитолиной сделал прощальное заявление, впервые обратившись к дочери Скай

В сети X была опубликована запись выступления бывшей шестой ракетки мира. В ней Гаэль много говорил не о разводе с украинкой, а об их дочери Скай.

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Монфис завершил карьеру посвящением дочери

На корте с микрофоном Гаэль Монфис сказал, что четырехлетняя Скай хотела, чтобы он о ней вспомнил. Мол, он слишком мало говорит о ней, хотя для нее это очень важно.

Однажды она спросила, почему люди подходят ко мне, чтобы поздороваться. Я объяснил, что это потому, что папа – добрый человек, и ей тоже стоит быть доброй. Она ответила, что тоже хочет такой стать– трогательно рассказал Монфис.

Он добавил, что их с Элиной Свитолиной дочь также хочет стать чемпионкой. При этом Скай сначала заявляла, что будет чемпионкой во всем, потом согласилась стать лучшей в разговорах, а в конце концов сосредоточилась на теннисе.

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Звездный отец заверил ее, что не сомневается в способностях дочери. И даже посвятил ей заключительный этап своей карьеры, упомянув также, что именно 3 ноября восемь лет назад начались их отношения со Свитолиной.

Доченька, твой папа был теннисистом и очень любил эту игру. Я вырос в Париже, где пользовался невероятной поддержкой болельщиков. Искренне надеюсь, что ты станешь чемпионкой во всем, чего сама пожелаешь. И очень хочу, чтобы однажды ты смогла сыграть здесь, в Париже– эмоционально завершил речь Монфис.

Что известно о разводе Свитолиной и Монфиса

Пара объяснила внезапный разрыв тем, что Элина больше не чувствовала себя счастливой и нуждалась в поиске самой себя.

Монфис признался, что " они с украинкой уже давно не вместе ". При этом Элина и Гаэль намерены сохранять уважительные семейные отношения ради дочери Скай.

Из-за тяжелого развода Монфис досрочно завершил выступления на профессиональных турнирах, хотя собирался в последний раз попробовать свои силы на Мастерсе в Париже.