"Уже давно не вместе": Монфис признался в расставании со Свитолиной

В интервью изданию L'Equipe спортсмен сказал, что они с Элиной больше не пара. Однако они по-прежнему остаются семьей, ведь у них есть общая дочь Скай.

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Что Монфис рассказал о отношениях со Свитолиной

Монфис рассказал, что они с Элиной уже давно не вместе. Люди могли подумать, что их разрыв произошел только что. Однако это не так. Просто украинка публично объявила о разрыве только сейчас.

Элина проявила ко мне уважение, рассказав мне о своих чувствах. А я проявил уважение к ней, приняв ее слова– сказал Гаэль.

Также француз призвал оставить Элину в покое, поскольку она столкнулась со значительным хейтом на фоне своего решения. Он добавил, что они имеют право поступать так, как считают нужным. Они публичные люди, они расстаются, сохраняя уважение друг к другу.

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Каковы подробности развода Свитолиной и Монфиса

В октябре Элина Свитолина заявила о том, что она разводится со своим мужем Гаэлем Монфисом. Впрочем, друзья супругов заявили, что даже после этого они продолжили жить вместе в своей квартире в Дубае и воспитывать дочь Скай.

Еще до того, как украинская теннисистка объявила о разрыве отношений с Монфисом, стало известно, что французский спортсмен решил завершить карьеру. Впоследствии причина его такого решения стала очевидной. Хотя ранее Гаэль планировал провести прощальные матчи на кортах своей родины.