"Уже давно не вместе": Монфис признался в расставании со Свитолиной

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото из инстаграма Элины Свитолиной
Элина Свитолина шокировала спортивную и не только спортивную общественность заявлением о том, что она разводится с своим мужем Гаэлем Монфисом. На фоне этого французский теннисист сделал еще более неожиданное признание.
В интервью изданию L'Equipe спортсмен сказал, что они с Элиной больше не пара. Однако они по-прежнему остаются семьей, ведь у них есть общая дочь Скай.
Что Монфис рассказал о отношениях со Свитолиной
Монфис рассказал, что они с Элиной уже давно не вместе. Люди могли подумать, что их разрыв произошел только что. Однако это не так. Просто украинка публично объявила о разрыве только сейчас.
Элина проявила ко мне уважение, рассказав мне о своих чувствах. А я проявил уважение к ней, приняв ее слова
Также француз призвал оставить Элину в покое, поскольку она столкнулась со значительным хейтом на фоне своего решения. Он добавил, что они имеют право поступать так, как считают нужным. Они публичные люди, они расстаются, сохраняя уважение друг к другу.
Каковы подробности развода Свитолиной и Монфиса
В октябре Элина Свитолина заявила о том, что она разводится со своим мужем Гаэлем Монфисом. Впрочем, друзья супругов заявили, что даже после этого они продолжили жить вместе в своей квартире в Дубае и воспитывать дочь Скай.
Еще до того, как украинская теннисистка объявила о разрыве отношений с Монфисом, стало известно, что французский спортсмен решил завершить карьеру. Впоследствии причина его такого решения стала очевидной. Хотя ранее Гаэль планировал провести прощальные матчи на кортах своей родины.
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