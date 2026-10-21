В частности, такую информацию приводит авторитетное издание The Telegraph. Издание пообщалось с друзьями пары.

Что известно о жизни Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса сейчас

Журналисты британского издания пообщались с друзьями украинской теннисистки Элины Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса. Они сообщили, что даже спустя несколько дней после того, как спортсменка объявила о разводе, пара по-прежнему проживает вместе в Дубае.

Они продолжают совместно воспитывать 4-летнюю дочь Скай и сохраняют глубокое уважение друг к другу. Также друзья супругов опровергли версию о том, что причиной разрыва отношений между теннисистами стало появление третьего лица. Об этом начали распространять слухи некоторые таблоиды.

Кроме того, некоторые из близкого окружения супругов начинают задумываться о том, не слишком ли рано Элина Свитолина объявила о разводе публично. А еще друзья украинки прокомментировали само заявление теннисистки на ее странице в соцсети инстаграм.

Они отметили, что это совсем не похоже на поведение эгоистичной и бессердечной женщины, которой Свитолину начали считать люди, которые ее совершенно не знают. Наоборот, она – преданная и чуткая партнерша.

Каковы подробности развода Свитолиной и Монфиса

Элина Свитолина в понедельник, 19 октября, неожиданно объявила о намерении развестись с Гаэлем Монфисом. Украинка заявила, что потеряла себя и найти себя в браке ей, к сожалению, не удастся. Также она добавила, что это самая тяжелая правда, которую ей когда-либо приходилось говорить любимому человеку.

Еще до заявления украинки стало известно, что свою карьеру неожиданно завершил супруг Свитолиной Гаэль Монфис. Француз должен был провести прощальные матчи в Лионе и на парижском "Мастерсе". Однако, как сообщает издание L`Equipe, Монфис отказался от этих турниров, чтобы избежать огласки именно на фоне разрыва отношений со Свитолиной.