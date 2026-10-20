Украинка стала жертвой целой волны хейта. Пользователи интернета возлагают именно на нее вину за то, что она и Монфис больше не пара, пишет 24 Канал.

Почему Свитолину подвергли хейту

Комментаторы зацепились за слова теннисистки о том, что из-за войны в Украине она якобы "потеряла себя" и теперь нуждается в том, чтобы "найти путь к себе", что "невозможно в браке".

Свитолиной начали писать, что она "королева драмы", ее причина для развода "жалкая", а Гаэль Монфис "заслуживал большего, поскольку поддерживал ее на каждом шагу, не изменял и подарил дочь".

Некоторые англоязычные пользователи также начали спекулировать на теме войны: мол, что, Свитолина собирается идти на фронт? А если ей так важна судьба страны, то почему же она живет в Монако?

В то же время другие пользователи в интернете отметили, что женщину не следует обвинять в нежелании оставаться в браке. А также обратили внимание на то, что другие представители тенниса не вызвали такого же возмущения со стороны сообщества в ответ на гораздо более серьезные обвинения – например, в адрес Александра Зверева, которого подозревали в домашнем насилии.

Как Свитолина ответила на хейт

Украинка во вторник опубликовала еще один пост в соцсетях, в котором заверила, что "поиск себя" не был единственной причиной решения развестись, а на самом деле она решилась на этот шаг, поскольку поняла, что брак "не приносит настоящего счастья".

А позже Элина написала в Threads, что "этот мир для нее абсолютно понятен", добавив эмодзи "поплавы" – очевидно, иронично намекая на хейтеров.