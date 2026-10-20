Українка стала жертвою цілої хвилі хейту. Користувачі інтернету покладають саме на неї провину за те, що вони з Монфісом більше не пара, пише 24 Канал.

Чому захейтили Світоліну

Коментатори зачепилися за слова тенісистки про те, що через війну в Україні вона нібито "втратила себе" і тепер потрібно "віднайти шлях до себе", що "неможливо у шлюбі".

Світоліній почали писати, що вона "королева драми", її причина для розлучення "жалюгідна", а Гаель Монфіс "заслуговував більшого, оскільки підтримував її на кожному кроці, не зраджував і подарував доньку".

Деякі англомовні користувачі також почали спекулювати на темі війни: мовляв, то що, Світоліна збирається йти на фронт? А якщо їй так важлива доля країни, то чого ж вона живе у Монако?

Водночас інші люди в інтернеті зазначили, що жінка не має бути звинувачена в небажанні перебувати надалі у шлюбі. А також звернули увагу, що інші представники тенісу не отримали такого ж обурення спільноти у відповідь на значно тяжчі звинувачення – наприклад, на адресу Александра Звєрєва, якого підозрювали у домашньому насильстві.

Як Світоліна відповіла на хейт

Українка у вівторок опублікувала ще один пост у соцмережах, в якому запевнила, що "пошук себе" не був єдиною причиною для рішення розлучитися, а насправді на цей крок вона наважилася, оскільки зрозуміла, що шлюб "не приносить справжнього щастя".

А згодом Еліна додала у Threads, що "цей світ для неї абсолютно зрозумілий", додавши емодзі "поплави" – очевидно, іронічно натякаючи на хейтерів.