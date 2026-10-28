"Уже давно не разом": Монфіс зробив зізнання про розлучення зі Світоліною

В інтерв'ю виданню L`Equipe спортсмен сказав, що вони з Еліною більше не пара. Однак вони й надалі залишаються сім'єю, адже мають спільну донечку Скай.

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Про що щодо стосунків зі Світоліною зізнався Монфіс

Монфіс розповів, що вони з Еліною вже тривалий час не разом. Люди могли подумати, що їхній розрив стався щойно. Однак це не так. Просто українка публічно оголосила про розлучення лише тепер.

Еліна виявила повагу до мене, розповівши мені про свої почуття. А я виявив повагу до неї, прийнявши її слова– сказав Гаель.

Також француз закликав залишити Еліну в спокої, оскільки вона зіткнулась зі значним хейтом на тлі свого рішення. Він додав, що вони мають право чинити так, як вважають за потрібне. Вони публічні люди, вони розходяться, зберігаючи повагу одне до одного.

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Які деталі розлучення Світоліної та Монфіса

У жовтні Еліна Світоліна заявила про те, що вона розлучається зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом. Утім друзі подружжя заявили, що навіть після цього вони продовжили жити разом у своїй квартирі в Дубаї та виховувати доньку Скай.

Ще до того, як українська тенісистка оголосила про розрив стосунків із Монфісом, стало відомо, що французький спортсмен вирішив завершити кар'єру. Згодом причина його такого рішення стала очевидною. Хоча раніше Гаель планував провести прощальні поєдинки на кортах своєї батьківщини.