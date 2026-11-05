У Баварії назвали зарплату, яку отримує володар “Золотого м’яча”

Мюнхенська Баварія вирішила не відкладати питання збереження в команді новоспеченого власника нагороди "Золотий м'яч" Гаррі Кейна. Із форвардом підписали нову угоду до 2029 року.

Враховуючи феноменальну статистику бомбардира, не дивно, що контракт передбачає поліпшення фінансових умов. Інсайдер Флоріан Плеттенберг озвучив конкретну суму.

Новий контракт Гаррі Кейна

Церемонія підписання нової угоди бомбардира з мюнхенським клубом відбулася на "Альянц-Арені". Кейн був у костюмі, а поряд з ним розмістили дві нагороди, отримані футболістом у Лондоні 26 жовтня – "Золотий м'яч" та приз найкращому нападнику світу.



Гаррі Кейн / фото ФК Баварія

Якщо ніхто з клубів Європи не активує опцію викупу Гаррі, то англієць проведе в Баварії ще принаймні три роки – до 2029-го. Враховуючи, що Кейна не назвеш молодим гравцем у свої 33 роки, контракт можна назвати довгостроковим.

Скільки заробляє Кейн у Баварії

Згідно з новим договором, за рік виступів у Мюнхені рекордсмен збірної Англії ставатиме багатшим на 25 мільйонів євро – щоправда, це до сплати податків.

Для порівняння: Кріштіану Роналду в Аль-Насрі має космічні 250 мільйонів доларів щороку, а Ліонель Мессі заробляє приблизно стільки ж, скільки й Кейн – 28,5 мільйона. Кіліан Мбаппе в Реалі має близько 32 мільйонів доларів на рік, а Ламін Ямаль може розраховувати на трохи понад 20 мільйонів євро.