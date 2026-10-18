"Повинні захищати гравців": Невілл гостро розкритикував суддів після червоної Ярмолюка

Легендарний англійський футболіст Гаррі Невілл став на захист українця Єгора Ярмолюка. Ексзахиник Манчестер Юнайтед вважає, що півзахисник Брентфорда не мав отримувати червону картку.

Невілл вважає, що стиль суддівства не був правильним. Слова експерта передає ресурс Tomisin.

Чому Невілл вважає, що Ярмолюк мав продовжити гру

На думку дворазового переможця Ліги чемпіонів з Манчестер Юнайтед, бригада арбітрів на чолі з Джоном Бруксом ухвалила дивне рішення.

Коли я побачив це рішення, першою моєю реакцією було здивування: як узагалі за таке можна показувати червону картку? Звісно, арбітри повинні захищати гравців, але потрібно розбиратися в ситуації. Є різниця між навмисним бажанням завдати травми супернику та незграбним зіткненням під час гри,

– зазначив Невілл.

Додамо, що тепер Ярмолюк пропустить три поєдинки англійських змагань: проти Галл Сіті та Ноттінгем Форест у АПЛ та гру із Сандерлендом у Кубку англійської ліги.

Його повернення очікується 8 листопада у матчі чемпіонату з Брайтоном.

Момент із вилученням Єгора Ярмолюка: дивіться відео

If it’s a red card for Yarmoliuk then why is Liverpool not getting a penalty as well https://t.co/BmirbY4ioo — Nana (@NanaRMCF) October 17, 2026

Зазначимо, що після того, як Брентфорд залишився у меншості Ліверпуль зумів здобути два голи та виграти матч – 2:1.

Як складається сезон для Ярмолюка

Він грав у кожному матчі Брентфорда цього сезону. У 6 турі АПЛ наш земляк відзначився забитим голом. Результативна дія сталась після міжнародної паузи.

Нещодавно півзахисник вдруге поспіль пропустив збори національної команди. Офіційна причина – хронічне ушкодження, яке клуб мав намір залікувати саме під час поєдинків збірної.