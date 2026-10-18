Невілл вважає, що стиль суддівства не був правильним. Слова експерта передає ресурс Tomisin.

Чому Невілл вважає, що Ярмолюк мав продовжити гру

На думку дворазового переможця Ліги чемпіонів з Манчестер Юнайтед, бригада арбітрів на чолі з Джоном Бруксом ухвалила дивне рішення.

Коли я побачив це рішення, першою моєю реакцією було здивування: як узагалі за таке можна показувати червону картку? Звісно, арбітри повинні захищати гравців, але потрібно розбиратися в ситуації. Є різниця між навмисним бажанням завдати травми супернику та незграбним зіткненням під час гри,

– зазначив Невілл.

Додамо, що тепер Ярмолюк пропустить три поєдинки англійських змагань: проти Галл Сіті та Ноттінгем Форест у АПЛ та гру із Сандерлендом у Кубку англійської ліги.

Його повернення очікується 8 листопада у матчі чемпіонату з Брайтоном.

Момент із вилученням Єгора Ярмолюка: дивіться відео

Зазначимо, що після того, як Брентфорд залишився у меншості Ліверпуль зумів здобути два голи та виграти матч – 2:1.

Як складається сезон для Ярмолюка

Він грав у кожному матчі Брентфорда цього сезону. У 6 турі АПЛ наш земляк відзначився забитим голом. Результативна дія сталась після міжнародної паузи.

Нещодавно півзахисник вдруге поспіль пропустив збори національної команди. Офіційна причина – хронічне ушкодження, яке клуб мав намір залікувати саме під час поєдинків збірної.