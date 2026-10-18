Невилл считает, что стиль судейства был неверным. Слова эксперта приводит ресурс Tomisin.

Почему Невилл считает, что Ярмолюк должен был продолжить игру

По мнению двукратного победителя Лиги чемпионов в составе Манчестер Юнайтед, бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом приняла странное решение.

Когда я увидел это решение, моей первой реакцией было удивление: как вообще за такое можно показывать красную карточку? Конечно, арбитры должны защищать игроков, но нужно разбираться в ситуации. Есть разница между умышленным желанием нанести травму сопернику и неловким столкновением во время игры,

– отметил Невилл.

Добавим, что теперь Ярмолюк пропустит три матча английских соревнований: против Халл Сити и Ноттингем Форест в АПЛ, а также игру с Сандерлендом в Кубке английской лиги.

Его возвращение ожидается 8 ноября в матче чемпионата с Брайтоном.

Момент с удалением Егора Ярмолюка: смотрите видео

Отметим, что после того, как Брентфорд остался в меньшинстве, Ливерпуль сумел забить два гола и выиграть матч – 2:1.

Как складывается сезон для Ярмолюка

Он играл в каждом матче Брентфорда в этом сезоне. В 6-м туре АПЛ наш земляк отличился забитым голом. Результативное действие произошло после международной паузы.

Недавно полузащитник во второй раз подряд пропустил сборы национальной сборной. Официальная причина – хроническая травма, которую клуб намеревался вылечить именно во время матчей сборной.