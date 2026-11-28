Українська біатлоністка Христина Дмитренко відреагувала на заяву Олександри Меркушиної про нездорову атмосферу в збірній. Вона звинуватила колегу в замовчуванні іншої сторони конфлікту.

Після свого етапу змішаної естафети Кубка світу в Контіолахті Христина Дмитренко прокоментувала резонансні слова Меркушиної про внутрішні проблеми української команди. В інтерв'ю "Суспільне Спорт" біатлоністка пояснила, чому вважає публічну критику колеги несправедливою.

Дмитренко обурилася заявою Меркушиної

За словами Христини, у конфлікті є дві сторони, однак Олександра розповіла лише про власне бачення ситуації та претензії до тренерського штабу.

Є і зворотний бік цієї історії, немає одного винного. Це було дуже негарно з її боку, я так вважаю. Вона казала лише за себе, за тренерів. Але те, що вони роблять зі свого боку, – вони про це мовчать. Неприємно,

– заявила Дмитренко.

Біатлоністка також розповіла, що новина про інтерв'ю Меркушиної застала команду дорогою на гонку. Спортсменки саме переглядали естафету, коли почули публічні звинувачення.

І тут бац – інтерв'ю. Такий осад залишився, взагалі неприємно це все чути. Я думаю, це має в команді вирішуватися,

– додала Христина.

Чому Дмитренко здивувалася претензіям Меркушиної

Окремо Дмитренко звернула увагу на те, що Меркушина не тренується разом з основною командою під керівництвом Оксани Хвостенко.

Олександра взагалі нашої команди А під керівництвом Оксани Хвостенко не стосується, вона – команда Б. Тренується з батьком і Настею. Вони окремо від нас. То незрозуміло все,

– сказала Дмитренко.

Нагадаємо, раніше біатлоністка збірної України Олександра Меркушина розкритикувала старшу тренерку команди Оксану Хвостенко. Емоційний епізод стався одразу після гонки Кубка світу.

Наразі мені важко ментально, у нас якась нездорова атмосфера у команді, у мене нездорова атмосфера з тренеркою. Те, що відбувається – у мене немає слів, що собі дозволяє тренерка: обзивати мою сім'ю, інших тренерів, виходити на такі приниження,

– заявила спортсменка.

Також вона повідомила, що морально готова залишити розташування основної збірної та продовжити виступи на рівні Кубка IBU. За її словами, проблеми всередині команди тривають уже тривалий час.

Олександр Меркушина та Антон Дудченко сьогодні провалили одиночну змішану естафету, фінішувавши лише 18-ми. Натомість українська четвірка у складі Олени Городної, Христини Дмитренко, Віталія Мандзина та Дмитра Підручного стали шостими у класичній змішаній естафеті.