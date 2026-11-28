После своего этапа смешанной эстафеты Кубка мира в Контиолахти Кристина Дмитренко прокомментировала нашумевшие слова Меркушиной о внутренних проблемах украинской команды. В интервью "Суспильне Спорт" биатлонистка объяснила, почему считает публичную критику коллеги несправедливой.

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Дмитренко возмутилась заявлением Меркушиной

По словам Кристины, в конфликте есть две стороны, однако Александра рассказала лишь о собственном видении ситуации и претензиях к тренерскому штабу.

Есть и обратная сторона этой истории, нет одного виновного. Это было очень некрасиво с ее стороны, я так считаю. Она говорила только за себя, за тренеров. Но то, что они делают со своей стороны, – об этом они молчат. Неприятно– заявила Дмитренко.

Биатлонистка также рассказала, что новость об интервью Меркушиной застала команду по дороге на гонку. Спортсменки как раз просматривали эстафету, когда услышали публичные обвинения.

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И тут – бац! – интервью. Такой осад остался, вообще неприятно все это слышать. Я думаю, это должно решаться внутри команды– добавила Кристина.

Почему Дмитренко удивилась претензиям Меркушиной

Отдельно Дмитренко обратила внимание на то, что Меркушина не тренируется вместе с основной командой под руководством Оксаны Хвостенко.

Александра вообще не имеет отношения к нашей команде А под руководством Оксаны Хвостенко, она – команда Б. Тренируется с отцом и Настей. Они отдельно от нас. Так что все это непонятно– сказала Дмитренко.

Напомним, ранее биатлонистка сборной Украины Александра Меркушина раскритиковала старшего тренера команды Оксану Хвостенко. Эмоциональный эпизод произошел сразу после гонки Кубка мира.

Сейчас мне тяжело психологически, у нас какая-то нездоровая атмосфера в команде, у меня нездоровая атмосфера с тренершей. То, что происходит – у меня нет слов, что себе позволяет тренер: обзывать мою семью, других тренеров, доходить до таких унижений– заявила спортсменка.

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Также она сообщила, что морально готова покинуть расположение основной сборной и продолжить выступления на уровне Кубка IBU. По ее словам, проблемы внутри команды продолжаются уже довольно долгое время.

Александр Меркушина и Антон Дудченко сегодня провалили одиночную смешанную эстафету, заняв лишь 18-е место. Зато украинская четверка в составе Елены Городной, Кристины Дмитренко, Виталия Мандзина и Дмитрия Пидручного заняла шестое место в классической смешанной эстафете.