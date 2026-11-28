Александра Меркушина / Фото biathlon.com.ua
Биатлонистка сборной Украины раскритиковала старшего тренера сборной Оксану Хвостенко. Эмоциональный инцидент произошел сразу после гонки Кубка мира.
В субботу, 28 ноября, состоялась одиночная смешанная эстафета на этапе Кубка мира в Контиолахти. Александра Меркушина, участница из Украины, дала эмоциональный комментарий в эфире "Суспильне Спорт".
Что биатлонистка говорила о тренере
Сборная Украины заняла 18-е итоговое место. В частности, Александра Меркушина, выступавшая в паре с Антоном Дудченко, прошла два штрафных круга.
Сейчас мне тяжело психологически, у нас какая-то нездоровая атмосфера в команде, у меня нездоровая атмосфера с тренершей. То, что происходит – у меня нет слов, что себе позволяет тренерша: обзывать мою семью, других тренеров, доходить до таких унижений
Биатлонистка также добавила, что она морально готова покинуть расположение основной украинской команды и продолжить выступления на уровне Кубка IBU. Александра утверждает, что внутренние проблемы в команде продолжаются уже в течение длительного времени.
Какие унижения? Начиная с моего юношеского возраста – не знаю, зависть это или нет – пытаются принижать мои результаты, говорить, что я недостойна, унижать мою семью, рассказывать всякую гадость. Что Меркушины – зло, хуже семьи нет. Я работаю сейчас в какой-то нездоровой атмосфере
Позже, в 16:15 начнется классическая смешанная эстафета. Украину представят: Елена Городная, Кристина Дмитренко, Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный.
Расписание гонок на Кубке мира в Контиолахти:
- 28 ноября (14:10) – одиночная смешанная эстафета
- 28 ноября (16:15) – смешанная эстафета
- 29 ноября (14:00) – спринт, 10 км, мужчины
- 29 ноября (17:15) – спринт, 7,5 км, женщины
Прогнозы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter