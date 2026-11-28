У суботу, 28 листопада, відбулася одиночна змішана естафета на етапі Кубка світу у Контіолахті. Олександра Меркушина, учасниця від України, дала емоційний коментар у ефірі Суспільне Спорт.

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Що біатлоністка говорила про тренерку

Збірна України опинилася на 18-му підсумковому місці. Зокрема, Олександра Меркушина, яка виступала у парі з Антоном Дудченком, пішла на два штрафні кола.

Наразі мені важко ментально, у нас якась нездорова атмосфера у команді, у мене нездорова атмосфера з тренеркою. Те, що відбувається – у мене немає слів, що собі дозволяє тренерка: обзивати мою сім'ю, інших тренерів, виходити на такі приниження– сказала Меркушина одразу після гонки.

Біатлоністка також додала, що вона морально готова покинути розташування основної української команди та продовжити виступи на рівні Кубка IBU. Олександра стверджує, що внутрішні проблеми у команді тривають уже протягом тривалого часу.

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Які приниження? Починаючи з мого юнацького віку — не знаю, чи заздрість або ж ні — намагаються принижувати мої результати, говорити, що я не достойна, принижувати мою сім'ю, розповідати якісь гадості. Що Меркушини – зло, гіршої сім'ї немає. Я працюю зараз у якійсь нездоровій атмосфері– додала біатлоністка.

Пізніше, о 16:15 розпочнеться класична змішана естафета. Україну представлять: Олена Городна, Христина Дмитренко, Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.

Розклад гонок на Кубку світу у Контіолахті: