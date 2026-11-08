Суркіс вийшов із заявою після матчу Шахтар – Динамо

Президент київського клубу оцінив гру команди та пояснив, чи задоволений роботою нового тренера. Також він розповів про майбутнє Андрія Ярмоленка у Динамо.

Ігор Суркіс поділився думками в ефірі УПЛ-ТБ після центрального матчу 12-го туру УПЛ проти Шахтаря, передає сайт київського клубу. Поєдинок у Львові завершився без забитих голів, хоча кияни отримали чисельну перевагу після вилучення суперника.

Суркіс оцінив роботу Кендзьорека

Очільник київського клубу залишився задоволений побаченим на полі та відзначив тактичну дисципліну футболістів. Водночас він визнав, що команда ще не набрала оптимальних фізичних кондицій.

Сьогодні я побачив команду, побачив хлопців, які тактично діяли дуже грамотно. Коли ми отримали чисельну перевагу, я розраховував, що ми все ж таки переможемо. Але футбол є футбол – ми навіть могли й програти,

– заявив Суркіс.

Президент Динамо наголосив, що повністю довіряє Мацею Кендзьореку та задоволений атмосферою в роздягальні після його призначення.

За словами Суркіса, новий тренер покращив мікроклімат у команді, а футболісти почали більше довіряти одне одному. Особливо він відзначив дисципліну та характер, яких раніше бракувало киянам.

За останні роки я не бачив у роздягальні такої атмосфери, яка панує сьогодні, навіть після гри, яку ми не виграли. Я повністю довіряю йому,

– наголосив президент.

Також Суркіс порівняв можливості двох грандів українського футболу. Він зауважив, що Динамо не має фінансових ресурсів для запрошення великої кількості бразильських легіонерів, як це може робити Шахтар.

Водночас функціонер запевнив, що після завершення війни київський клуб зможе змінитися.

Ми сподіваємося, що війна закінчиться справедливим миром, і ми зможемо проводити такі дербі на заповнених стадіонах, а київське Динамо буде зовсім іншою командою. Це я вам обіцяю,

– сказав Суркіс.

Ярмоленко ще не збирається завершувати кар'єру

Окремо президент Динамо висловився про майбутнє Андрія Ярмоленка. За його словами, досвідчений футболіст поки не планує завершувати виступи на полі.

Суркіс сподівається, що він продовжить грати щонайменше до кінця поточного сезону. Водночас після завершення кар'єри він залишиться у структурі київського клубу та виконуватиме важливу роль.

Він обов'язково залишиться в структурі київського Динамо. І виконуватиме ту роль, яку в Шахтарі виконує Даріо Срна. Але Ярмоленко ще не закінчив грати у футбол,

– заявив президент.

Суркіс також зізнався, що присутність Ярмоленка надзвичайно важлива для команди, зокрема в роздягальні. Він навіть припустив, що якби Андрій зіграв проти Шахтаря, кияни могли б здобути перемогу.

Нагадаємо, раніше була інформація, що 37-річний лідер Динамо може завершити кар'єру під час зимової перерви.