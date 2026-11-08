Суркис выступил с заявлением после матча Шахтер – Динамо

Игорь Суркис поделился своими мыслями в эфире УПЛ-ТВ после центрального матча 12-го тура УПЛ против Шахтера, сообщает сайт киевского клуба. Поединок во Львове завершился без забитых голов, хотя киевляне получили численное преимущество после удаления соперника.

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Суркис оценил работу Кендзьорека

Глава киевского клуба остался доволен тем, что увидел на поле, и отметил тактическую дисциплину футболистов. В то же время он признал, что команда еще не набрала оптимальную физическую форму.

Сегодня я увидел команду, увидел ребят, которые тактически действовали очень грамотно. Когда мы получили численное преимущество, я рассчитывал, что мы все-таки победим. Но футбол есть футбол – мы даже могли и проиграть– заявил Суркис.

Президент Динамо подчеркнул, что полностью доверяет Мацею Кендзьореку и доволен атмосферой в раздевалке после его назначения.

По словам Суркиса, новый тренер улучшил микроклимат в команде, а футболисты стали больше доверять друг другу. Особенно он отметил дисциплину и характер, которых раньше не хватало киевлянам.

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За последние годы я не видел в раздевалке такой атмосферы, какая царит сегодня, даже после игры, которую мы не выиграли. Я полностью доверяю ему– подчеркнул президент.

Также Суркис сравнил возможности двух грандов украинского футбола. Он отметил, что у Динамо нет финансовых ресурсов для приглашения большого количества бразильских легионеров, как это может делать Шахтер.

В то же время функционер заверил, что после окончания войны киевский клуб сможет измениться.

Мы надеемся, что война закончится справедливым миром, и мы сможем проводить такие дерби на заполненных стадионах, а киевское Динамо станет совсем другой командой. Это я вам обещаю– сказал Суркис.

Ярмоленко пока не собирается завершать карьеру

Отдельно президент Динамо высказался о будущем Андрея Ярмоленко. По его словам, опытный футболист пока не планирует завершать выступления на поле.

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Суркис надеется, что он продолжит играть как минимум до конца текущего сезона. В то же время после завершения карьеры он останется в структуре киевского клуба и будет играть важную роль.

Он обязательно останется в структуре киевского Динамо. И будет выполнять ту роль, которую в Шахтере выполняет Дарио Срна. Но Ярмоленко еще не закончил играть в футбол– заявил президент.

Суркис также признался, что присутствие Ярмоленко чрезвычайно важно для команды, в частности в раздевалке. Он даже предположил, что если бы Андрей сыграл против Шахтера, киевляне могли бы одержать победу.

Напомним, ранее появлялась информация, что 37-летний лидер Динамо может завершить карьеру во время зимнего перерыва.