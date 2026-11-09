Суркіс вийшов з важливою заявою про кар’єру Ярмоленка
Президент Динамо Ігор Суркіс висловився про роль Андрія Ярмоленка у клубі. Майбутній шлях 37-річного футболіста уже відомий.
Після "нульової" нічиєї у матчі чемпіонату України між Динамо та Шахтарем Ігор Суркіс зосередився на кадрових питаннях. Президента Динамо цитує "УПЛ ТБ".
Що Суркіс сказав про Ярмоленка
У столиці України розраховують на тривалу поміч від Андрія Ярмоленка. Це може бути реалізовано у різних формах.
Я можу сказати, що він обов’язково залишиться в структурі «Динамо». Він буде виконувати ту роль, яку виконує Срна сьогодні у Шахтарі. І Ярмоленко ще не закінчив грати у футбол. Я сподіваюся, що до кінця сезону він ще буде грати,
– сказав Ігор Суркіс.
Після матчу з Шахтарем також стало відомо, що Ігор Суркіс збирається залишити Мацея Кендзьорека виконувачем обов’язків головного тренера щонайменше до кінця 2026 року.
У якому турнірному становищі Динамо
Після 11 турів Динамо посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, поступаючись Шахтарю та Поліссю. ФК Харків на 4-й позиції програє два очки, але має два матчі у запасі.
Нагадаємо, що днями Андрій Ярмоленко дізнався про засідання КДК УАФ щодо своєї червоної картки у матчі 10 туру УПЛ проти Кривбаса (2:0).