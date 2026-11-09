Суркіс вийшов з важливою заявою про кар’єру Ярмоленка

Після "нульової" нічиєї у матчі чемпіонату України між Динамо та Шахтарем Ігор Суркіс зосередився на кадрових питаннях. Президента Динамо цитує "УПЛ ТБ".

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Що Суркіс сказав про Ярмоленка

У столиці України розраховують на тривалу поміч від Андрія Ярмоленка. Це може бути реалізовано у різних формах.

Я можу сказати, що він обов’язково залишиться в структурі «Динамо». Він буде виконувати ту роль, яку виконує Срна сьогодні у Шахтарі. І Ярмоленко ще не закінчив грати у футбол. Я сподіваюся, що до кінця сезону він ще буде грати– сказав Ігор Суркіс.

Після матчу з Шахтарем також стало відомо, що Ігор Суркіс збирається залишити Мацея Кендзьорека виконувачем обов’язків головного тренера щонайменше до кінця 2026 року.

В якому турнірному становищі Динамо

Після 11 турів Динамо посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, поступаючись Шахтарю та Поліссю. ФК Харків на 4-й позиції програє два очки, але має два матчі у запасі.

Нагадаємо, що днями Андрій Ярмоленко дізнався про засідання КДК УАФ щодо своєї червоної картки у матчі 10 туру УПЛ проти Кривбаса (2:0).