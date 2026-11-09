Суркис выступил с важным заявлением о карьере Ярмоленко

После "нулевой" ничьей в матче чемпионата Украины между Динамо и Шахтером Игорь Суркис сосредоточился на кадровых вопросах. Слова президента Динамо приводит "УПЛ ТВ".

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Что Суркис сказал о Ярмоленко

В столице Украины рассчитывают на долгосрочную помощь со стороны Андрея Ярмоленко. Это может быть реализовано в различных формах.

Я могу сказать, что он обязательно останется в структуре Динамо. Он будет выполнять ту роль, которую сегодня выполняет Срна в "Шахтере". И Ярмоленко еще не закончил играть в футбол. Я надеюсь, что до конца сезона он еще будет играть– сказал Игорь Суркис.

После матча с Шахтером также стало известно, что Игорь Суркис собирается оставить Мацея Кендзьорека исполняющим обязанности главного тренера как минимум до конца 2026 года.

В каком турнирном положении находится Динамо

После 11 туров "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, уступая Шахтеру и Полесью. ФК Харьков на 4-й позиции отстает на два очка, но имеет два матча в запасе.

Напомним, что на днях Андрей Ярмоленко узнал о заседании КДК УАФ относительно своей красной карточки в матче 10-го тура УПЛ против Кривбасса (2:0).