Український футболіст Михайло Мудрик розповів, який у нього був стан, коли він дізнався про свій позитивний допінг-тест. Гравцю збірної України було психологічно дуже важко.

Про свій стан Мудрик розповів у інтерв'ю для ютуб-каналу "В гостях у Гордона". Нагадаємо, що позитивний допінг-тест українець здав наприкінці 2024 року.

Що розповів Мудрик про свій стан

Мудрик розповів, що коли почув новину про допінг-тест, то ніби перестав сприймати все те, що йому говорили. Йому здавалось, наче це сон, у який він провалюється та летить униз.

Утім уві сні рано чи пізно прокидаєшся. У реальному ж житті падіння постійно продовжується,

– зазначив футболіст.

Він додав, що для нього це був дуже сильний психологічний удар. Спочатку він не міг навіть усвідомити повністю те, що відбувається. Коли згодом емоції почали виходити назовні, то вже з'явились і сльози.

Так, мені було дуже важко. Я плакав,

– зауважив Мудрик.

За його словами, він уже хотів навіть заглушити все алкоголем. У його голові з'являлись різні думки. Утім про те, щоб накласти на себе руки, гравець Челсі не думав, бо розумів, що це не вихід.

Які деталі справи Мудрика з'явились

У цьому ж інтерв'ю Дмитру Гордону Мудрик звинуватив збірну України в допінг-скандалі. Футболіст наголосив, що в той період, коли він міг отримати допінг, він саме перебував у розташуванні національної команди.

Наразі ж Мудрик уже виправдани у своїй допінг-справі. З літа він має право грати у футбол. Гравець Челсі перейшов в оренду в Тоттенгем, за який провів один матч і, на жаль, травмувався. Наразі Мудрик досі залікуовує своє ушкодження, через що ще досі не повернувся в збірну України.