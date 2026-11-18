О своем состоянии Мудрик рассказал в интервью для YouTube-канала В гостях у Гордона. Напомним, что украинец сдал положительный допинг-тест в конце 2024 года.

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Что рассказал Мудрик о своем состоянии

Мудрик рассказал, что когда услышал новость о допинг-тесте, то как будто перестал воспринимать все то, что ему говорили. Ему казалось, будто это сон, в который он проваливается и летит вниз.

Впрочем, во сне рано или поздно просыпаешься. В реальной же жизни падение постоянно продолжается– отметил футболист.

Он добавил, что для него это был очень сильный психологический удар. Сначала он не мог даже полностью осознать то, что происходит. Когда впоследствии эмоции начали вырываться наружу, то уже появились и слезы.

Так, мне было очень тяжело. Я плакал– отметил Мудрик.

По его словам, он уже хотел даже заглушить все алкоголем. В его голове появлялись разные мысли. Впрочем, о том, чтобы покончить с собой, игрок Челси не думал, потому что понимал, что это не выход.

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Какие подробности дела Мудрика стали известны

В этом же интервью Дмитрию Гордону Мудрик обвинил сборную Украины в допинг-скандале. Футболист подчеркнул, что в тот период, когда он мог получить допинг, он как раз находился в расположении национальной сборной.

Сейчас же Мудрик уже оправдан в своем допинговом деле. С лета он имеет право играть в футбол. Игрок Челси перешел в аренду в Тоттенхэм, за который провел один матч и, к сожалению, получил травму. На данный момент Мудрик до сих пор учитывает свое повреждение, почему до сих пор не вернулся в сборную Украины.