В Англии сообщили неутешительные новости о Мудрике

Об этом сообщило издание The Standard. Учитывая новые сроки восстановления игрока, он, скорее всего, не сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах Лиги наций.

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Когда Мудрик вернется на поле

Вингер Тоттенхэма продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа. Ранее поступала информация, что он сможет сыграть уже в ближайшие выходные в матче против Кристал Пэлас.

Однако, по последним данным, украинец будет вне игры еще почти месяц. Лондонцы ожидают возвращения на поле футболиста, взятого в аренду у Челси, 21 ноября в матче против Ипсвича.

Теоретически, Мудрик мог бы сыграть и раньше. Однако в "шпорах" тщательно относятся к здоровью футболистов и не собираются рисковать ими ради скорейшего возвращения в игру. Это означает, что на него вряд ли сможет рассчитывать сборная Украины, которая уже 14 ноября проведет матч 5-го тура Лиги наций против Северной Ирландии.

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Что известно о Мудрике в Тоттенхэме

Михаил Мудрик летом 2026 года получил разрешение вернуться в футбол после почти двухлетней дисквалификации из-за допинга. В поисках игровой практики украинец отправился в Тоттенхэм, который тренирует Роберто де Дзерби, фактически открывший игроку путь в большой футбол в Шахтере еще в 2021 году.

Мудрик дебютировал за "шпор" в матче АПЛ, выйдя на замену, но сразу после игры пожаловался на боль в голеностопе. Из-за травмы он пропустил сентябрьско-октябрьские матчи сборной Украины.

Роберто де Дзерби сначала сообщал, что Мудрик восстановится в конце октября. Однако впоследствии заявил, что срок реабилитации украинца затягивается.

Кроме того, в Англии появление украинца на трибунах во время матча Шахтера против АЕКа в Лиге чемпионов назвали плохим сигналом. Это означало, что Мудрик еще не тренируется в полную силу и, следовательно, далек от возвращения на поле.