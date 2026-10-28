В Англії повідомили невтішні новини щодо Мудрика

Про це повідомило видання The Standard. З огляду на нові терміни відновлення гравця, він, швидше за все, не допоможе збірній України в найближчих матчах Ліги націй.

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Коли Мудрик повернеться на поле

Вінгер Тоттенгема продовжує відновлюватись після травми гомілкостопа. Раніше була інформація, що він зможе зіграти вже найближчими вихідними в поєдинку проти Крістал Пелес.

Утім, за новими даними, українець буде поза грою ще майже місяць. Лондонці очікують повернення на поле орендованого в Челсі футболіста 21 листопада в поєдинку проти Іпсвіча.

Теоретично, Мудрик міг би зіграти й раніше. Утім у "шпорах" ретельно ставляться до здоров'я футболістів і не збираються ризикувати ними задля швидшого повернення до гри. Це означає, що на нього навряд чи зможе розраховувати збірна України, яка вже 14 листопада проведе матч 5 туру Ліги націй проти Північної Ірландії.

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Що відомо про Мудрика в Тоттенгемі

Михайло Мудрик улітку 2026 року отримав дозвіл повернутись до футболу після майже 2-річної дискваліфікації через допінг. У пошуку ігрової практики українець вирушив до Тоттенгема, який тренує Роберто де Дзербі, котрий фактично дав дорогу гравцю у великий футбол у Шахтарі ще у 2021 році.

Мудрик дебютував за "шпор" у матчі АПЛ, вийшовши на заміну, але одразу після гри поскаржився на біль у гомілкостопі. Через травму він пропустив вереснево-жовтневі матчі збірної України.

Роберто де Дзербі спершу повідомляв, що Мудрик відновиться наприкінці жовтня. Утім згодом заявив, що термін реабілітації українця затягується.

Крім того, в Англії появу українця на трибунах під час матчу Шахтаря проти АЕКа в Лізі чемпіонів назвали поганим сигналом. Це означало, що Мудрик ще не тренується на повну, і, отже, далекий від повернення на поле.