20-річна "коханка Путіна" отримала вердикт лікарів – про лід доведеться забути

Каміла Валієва ризикує пропустити серію Гран-прі через проблеми зі здоров'ям. Спортсменці не рекомендують інтенсивні стрибкові навантаження.

20-річна фігуристка, яку пов'язують з Володимиром Путіним, може пропустити низку змагань. Валієва досі не має допуску до міжнародних стартів, а її спортивне майбутнє залишається невизначеним, передає 24 Канал.

Чому Валієва може пропустити Гран-прі

Каміла Валієва з високою ймовірністю не виступить у серії Гран-прі Росії. Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на джерело, близьке до ситуації.

Валієвій на цьому етапі небажані інтенсивні стрибкові навантаження,

– цитує співрозмовника російське агентство.

Інших подробиць про стан здоров'я фігуристки не повідомляють. Водночас раніше стало відомо, що спортсменка повернулася до тренувальної групи Етері Тутберідзе.

У Росії вже лунають припущення, що Валієва може достроково завершити сезон. Зокрема, триразова олімпійська чемпіонка Ірина Родніна заявляла, що фігуристці, можливо, варто зосередитися на підготовці до наступного сезону, а не виходити на лід зараз.

Фігуристка не може виступати на міжнародній арені

У січні 2024 року Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки через порушення антидопінгових правил. Справа стосувалася позитивної допінг-проби, взятої перед зимовою Олімпіадою-2022 у Пекіні. Після перегляду результатів збірну Росії позбавили золота командного турніру.

Термін дискваліфікації завершився 25 грудня 2025 року, однак повернення на міжнародну арену не відбулося. 5 вересня Міжнародний союз ковзанярів відкликав допуск Валієвої до міжнародних змагань, а фігуристка вирішила не оскаржувати це рішення в CAS.

Додаткову увагу до спортсменки привернули чутки про її особисті стосунки з Володимиром Путіним. У медіа Валієву називають "новою коханкою" російського президента після її появи поруч із ним на відкритті "Ігор майбутнього" в Казані у лютому 2024 року.