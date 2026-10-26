20-річна "коханка Путіна" отримала вердикт лікарів – про лід доведеться забути

20-річна фігуристка, яку пов'язують з Володимиром Путіним, може пропусти низку змагань. Валієва досі не має допуску до міжнародних стартів, а її спортивне майбутнє залишається невизначеним, передає 24 Канал.

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Чому Валієва може пропустити Гран-прі

Каміла Валієва з високою ймовірністю не виступить у серії Гран-прі Росії. Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на джерело, близьке до ситуації.

Валієвій на цьому етапі небажані інтенсивні стрибкові навантаження– цитує співрозмовника російське агентство.

Інших подробиць про стан здоров'я фігуристки не повідомляють. Водночас раніше стало відомо, що спортсменка повернулася до тренувальної групи Етері Тутберідзе.

У Росії вже лунають припущення, що Валієва може достроково завершити сезон. Зокрема, триразова олімпійська чемпіонка Ірина Родніна заявляла, що фігуристці, можливо, варто зосередитися на підготовці до наступного сезону, а не виходити на лід зараз.

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Фігуристка не може виступати на міжнародній арені

У січні 2024 року Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки через порушення антидопінгових правил. Справа стосувалася позитивної допінг-проби, взятої перед зимовою Олімпіадою-2022 у Пекіні. Після перегляду результатів збірну Росії позбавили золота командного турніру.

Термін дискваліфікації завершився 25 грудня 2025 року, однак повернення на міжнародну арену не відбулося. 5 вересня Міжнародний союз ковзанярів відкликав допуск Валієвої до міжнародних змагань, а фігуристка вирішила не оскаржувати це рішення в CAS.

Додаткову увагу до спортсменки привернули чутки про її особисті стосунки з Володимиром Путіним. У медіа Валієву називають "новою коханкою" російського президента після її появи поруч із ним на відкритті "Ігор майбутнього" в Казані у лютому 2024 року.