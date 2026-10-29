Китай оголосив війну Мбаппе: зірка Реала втратив спонсорів і спровокував бан Ла Ліги

Кіліан Мбаппе опинився в центрі міжнародного скандалу через мем із Мао Цзедуном. Француз втратив китайських спонсорів, а трансляції Ла Ліги опинилися під загрозою.

Форвард Реала звик до уваги не лише через свої виступи на футбольному полі. Однак цього разу його слова, сказані під час розважального шоу, спричинили наслідки, які вийшли далеко за межі спорту, повідомляє 24 Канал.

З чого почався скандал із Мбаппе

Наприкінці жовтня в мережі поширився фрагмент інтерв'ю Кіліана Мбаппе для французького інтернет-шоу The Bridge. Відео, яке записали ще в березні, зняли за лаштунками програми, коли футболіст відповідав на запитання про інтернет-меми.

Мбаппе розповів про зображення, яке його особливо смішить: "Якийсь чоловік… Здається, китайський диктатор". Після цього показали мем, на якому обличчя французького нападника наклали на портрет Мао Цзедуна – засновника Китайської Народної Республіки, який керував країною з 1949 року до своєї смерті у 1976-му.



Порівняння Мбаппе з Мао Цзедуном розлютило китайців / Фото із соцмереж

Жарт був пов'язаний із популярними мемами, в яких Мбаппе зображують диктатором через його вплив на рішення клубів і поведінку в команді. Однак згадка про Мао виявилася особливо чутливою для китайської аудиторії. Попри відповідальність Мао за політичні кампанії, які призвели до масових репресій і голоду, у сучасному Китаї його офіційно вшановують як одного з головних діячів революції. Публічне висміювання його образу вважається неприйнятним.

Відео знову привернуло увагу саме 26 жовтня, коли в Лондоні відбулася церемонія вручення "Золотого м'яча". Китайські футбольні медіа засудили висловлювання француза, а в соцмережах розгорнулася хвиля обурення. Згодом шоу The Bridge прибрало відповідний фрагмент зі своїх сторінок.

Якими стали наслідки та як відреагували Мбаппе і Ла Ліга

Першими серйозними наслідками стали втрати рекламних контрактів. Китайські компанії Dongpeng і Mengniu оголосили про припинення співпраці з футболістом. Dongpeng просувала напій Bushuila із зображенням Мбаппе, а Mengniu – молочну продукцію, зокрема сирки. За даними Le Monde, контракти з двома брендами могли приносити Мбаппе близько 50 мільйонів юанів, або 6,7 мільйона євро на рік. Також повідомлялося про припинення співпраці з Milkground.

Скандал торкнувся й інших компаній. Dior і Hublot прибрали пов'язані з футболістом публікації зі своїх китайських сторінок. Мбаппе також зник із китайської версії футбольного симулятора eFootball, а його акаунти в соцмережах Weibo та Xiaohongshu зіткнулися з обмеженнями для підписників.

Найгучнішим ударом для футбольної індустрії стали повідомлення про припинення трансляцій іспанського чемпіонату в Китаї. Державний мовник CCTV зупинив показ матчів Ла Ліги, а платформа Migu прибрала з розкладу найближчу трансляцію за участю Реала. Це створило ризики для комерційних відносин іспанського футболу з одним із найважливіших міжнародних ринків.

У мережі з'явилися відео, де китайці демонструють своє ставлення до Мбаппе: спалюють футболки з його прізвищем і рвуть плакати, на яких він зображений.

27 жовтня Мбаппе публічно перепросив китайською, французькою та англійською мовами. Він визнав, що його коментар був необдуманим, міг образити людей у Китаї та китайські громади в інших країнах, і наголосив, що не мав такого наміру та поважає китайський народ і його історію.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас також перепросив за ситуацію та зустрівся з послом Китаю в Іспанії, щоб обговорити шляхи врегулювання. Ліга наголосила, що слова футболіста були його особистою позицією, а не позицією організації. Напередодні речник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив, що китайська сторона серйозно поставилася до вибачень Мбаппе.