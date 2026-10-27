Подвійна невдача: Мбаппе програв "Золотий м'яч" і втратив спонсорів через невдалу заяву

Мбаппе не лише програв конкуренцію Гаррі Кейну у боротьбі за "Золотий м'яч" з дуже незначним відставанням, а ще й має проблеми з особистими контрактами. Скандал викликали його заяви у відповідь на жартівливі питання про образ диктатора, пише 24 Канал.

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Мбаппе залишився без китайських спонсорів

В інтернеті вже давно завірусився мем про те, що Кіліан – диктатор: мовляв, у збірній Франції та в Реалі усі виконують його вимоги, а його стиль спілкування з керівництвом клубу, тренерами та іноді навіть партнерами за командою часом аж надто авторитарний.

У кулуарах церемонії Ballon d'Or Мбаппе спитали, який його улюблений жарт з інтернету, і футболіст відповів, що любить "ту картинку, де моє обличчя наліпили на образ китайського диктатора".

Згадка про комуністичну країну спричинила справжнє цунамі обурення в Пекіні. Міністерство закордонних справ Китаю заявило про неприпустимість таких слів відомого спортсмена, а державне телебачення Піднебесної прибрало всі згадки про Мбаппе зі своїх сюжетів.

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Що гірше для самого Кіліана, він втратив спонсорські угоди з кількома китайськими брендами. Зокрема, про розрив співпраці заявили виробник напоїв Dongpeng та молочна компанія Mengniu.

Піар-кампанія не допомогла Мбаппе виграти "Золотий м'яч"

Втім, головна прикрість дня для Мбаппе – це, звичайно, програний Ballon d'Or, який дістався Гаррі Кейну з перевагою лише у 40 балів голосування журналістів.

Кіліан Мбаппе цьогоріч вирішив взяти ситуацію під власний контроль і упродовж кількох тижнів активно говорив про своє бажання виграти головну індивідуальну нагороду у світі футболу та публікував думки інших гравців, які підтримували його кандидатуру. Усе це нагадувало передвиборчу кампанію.

Проте задум провалився, хоча й допоміг Кіліану посісти аж друге місце – і це попри те, що він не виграв минулого сезону жодного трофея, а криза у грі Реала багато в чому була пов'язана саме з тим, як Мбаппе не відпрацьовує в обороні та ламає тренерам гнучкість у тактиці.