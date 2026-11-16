"Сина не поважали": мама Роналду зраділа нищівній поразці збірної Португалії

Збірна Португалії розгромно програла Данії, але результат матчу обговорюють не лише через гру команд. Мама Кріштіану Роналду не стримувала емоцій після поразки.

Долореш Авейру жорстко розкритикувала збірну Португалії після розгромної поразки від Данії з рахунком 1:4. Вона заявила, що команда заслужила на такий результат через неповагу до її сина, повідомляє O Jogo.

Мама Роналду звинуватила збірну Португалії в неповазі до сина

Долореш Авейру обурило те, як у національній команді попрощалися з її сином. За її словами, Кріштіану мав бути присутнім на спеціальній церемонії вшанування, а не отримувати символічні знаки уваги за своєї відсутності.

Звичайно, йому було сумно. Його обдурили. І мені теж сумно. Поразка була цілком заслуженою – я, чесно кажучи, навіть рада цьому,

– заявила мати футболіста.

Вона також наголосила, що Роналду не відчував належної поваги з боку партнерів по команді. На її думку, збірна мала значно краще попрощатися з одним із найвидатніших футболістів в історії португальського футболу.

Долореш Авейру хоче влаштувати Роналду окреме вшанування

Мати Кріштіану переконана, що гідно провести легендарного нападника мала його колишня команда – лісабонський Спортінг. Саме там, на її думку, футболіста цінують і поважають.

Вшанування мало відбутися за його присутності, а не за його відсутності. Ми влаштуємо церемонію тут, у Спортінгу. Тут його цінують. У збірній його не поважали – навіть партнери по команді,

– додала Авейру.

Нагадаємо, матч проти Данії став першим для португальців після оголошення про завершення міжнародної кар'єри Роналду. Перед грою футболісти збірної вийшли на поле у футболках із сьомим номером, а вболівальники розгорнули банер із написом "Дякуємо, капітане!" та скандували ім'я Кріштіану вже на сьомій хвилині зустрічі.

Попри символічну церемонію, Португалія зазнала розгромної поразки – 1:4.

Нагадаємо, Роналду зараз зосереджений на виступах за Аль-Наср. 41-річний футболіст хоче перемогти в азійській Лізі чемпіонів.