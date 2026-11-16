"Сына не уважали": мама Роналду обрадовалась сокрушительному поражению сборной Португалии

Долореш Авейру резко раскритиковала сборную Португалии после разгромного поражения от Дании со счетом 1:4. Она заявила, что команда заслужила такой результат из-за неуважения к ее сыну, сообщает O Jogo.

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Мама Роналду обвинила сборную Португалии в неуважении к сыну

Долореш Авейру возмутило то, как в национальной команде простились с ее сыном. По ее словам, Криштиану должен был присутствовать на специальной церемонии чествования, а не получать символические знаки внимания в свое отсутствие.

Конечно, ему было грустно. Его обманули. И мне тоже грустно. Поражение было вполне заслуженным – я, честно говоря, даже рада этому– заявила мать футболиста.

Она также подчеркнула, что Роналду не чувствовал должного уважения со стороны партнеров по команде. По ее мнению, сборная должна была гораздо лучше попрощаться с одним из величайших футболистов в истории португальского футбола.

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Долореш Авейру хочет устроить Роналду отдельное чествование

Мать Криштиану убеждена, что достойно проводить легендарного нападающего должна была его бывшая команда – лиссабонский "Спортинг". Именно там, по ее мнению, футболиста ценят и уважают.

Чествование должно было состояться в его присутствии, а не в его отсутствие. Мы устроим церемонию здесь, в Спортинге. Здесь его ценят. В сборной его не уважали – даже партнеры по команде– добавила Авейру.

Напомним, матч против Дании стал первым для португальцев после объявления о завершении международной карьеры Роналду. Перед игрой футболисты сборной вышли на поле в футболках с седьмым номером, а болельщики развернули баннер с надписью "Спасибо, капитан!" и скандировали имя Криштиану уже на седьмой минуте встречи.

Несмотря на символическую церемонию, Португалия потерпела разгромное поражение – 1:4.

Напомним, Роналду сейчас сосредоточен на выступлениях за Аль-Наср. 41-летний футболист хочет победить в азиатской Лиге чемпионов.