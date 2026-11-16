"Сина не поважали": мама Роналду зраділа нищівній поразці збірної Португалії

Долореш Авейру жорстко розкритикувала збірну Португалії після розгромної поразки від Данії з рахунком 1:4. Вона заявила, що команда заслужила на такий результат через неповагу до її сина, повідомляє O Jogo.

Adv

Мама Роналду звинуватила збірну Португалії в неповазі до сина

Долореш Авейру обурило те, як у національній команді попрощалися з її сином. За її словами, Кріштіану мав бути присутнім на спеціальній церемонії вшанування, а не отримувати символічні знаки уваги за своєї відсутності.

Звичайно, йому було сумно. Його обдурили. І мені теж сумно. Поразка була цілком заслуженою – я, чесно кажучи, навіть рада цьому– заявила мати футболіста.

Вона також наголосила, що Роналду не відчував належної поваги з боку партнерів по команді. На її думку, збірна мала значно краще попрощатися з одним із найвидатніших футболістів в історії португальського футболу.

Реклама

Долореш Авейру хоче влаштувати Роналду окреме вшанування

Мати Кріштіану переконана, що гідно провести легендарного нападника мала його колишня команда – лісабонський Спортінг. Саме там, на її думку, футболіста цінують і поважають.

Вшанування мало відбутися за його присутності, а не за його відсутності. Ми влаштуємо церемонію тут, у Спортінгу. Тут його цінують. У збірній його не поважали – навіть партнери по команді– додала Авейру.

Нагадаємо, матч проти Данії став першим для португальців після оголошення про завершення міжнародної кар'єри Роналду. Перед грою футболісти збірної вийшли на поле у футболках із сьомим номером, а вболівальники розгорнули банер із написом "Дякуємо, капітане!" та скандували ім'я Кріштіану вже на сьомій хвилині зустрічі.

Попри символічну церемонію, Португалія зазнала розгромної поразки – 1:4.

Нагадаємо, Роналду зараз зосереджений на виступах за Аль-Наср. 41-річний футболіст хоче перемогти в азійській Лізі чемпіонів.